Citazione dal film Soldato Jane di John James Urgayle

John James Urgayle

Soldato Jane: approfondimenti

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Un comitato per i servizi armati del Senato intervista un candidato per la carica di segretario alla Marina e la senatrice Lillian DeHaven decide di usare un doppio standard per il programma Navy SEAL delle squadre di ricognizione combinata. Questa decisione comporta la selezione di una pioniera tra le tante candidate.



Viene scelta Jordan O'Neill, tenente della Marina, analista topografica che lavora alla N.I.C. (Naval Intelligence Centre). L'addestramento comporta tre mesi devastanti sotto il comandante istruttore capo. Essendo...leggi di più

