DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione di Jeanette Winterson
Ma mentre cerco di capire come funziona la vita - e perché alcune persone sappiano affrontare le avversità meglio di altre - penso a qualcosa che ha a che fare con il dire di sì alla vita, anche quando ci delude, e con l'amore per noi stessi, in qualunque modo si riesca a trovarlo. Non con l'egoismo, che è l'opposto della vita e dell'amore vero, ma con una ferrea determinazione, come i salmoni che risalgono la corrente del fiume, per quanto agitate siano le acque, perché quello è il tuo fiume...
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Jeanette Winterson
Jeanette Winterson nasce il 27 agosto del 1959 a Manchester, e viene adottata il 21 gennaio del 1960 da Constance e John William Winterson. Cresciuta nel Lancashire, ad Accrington, viene educata nella Elim Pentecostal Church per farla diventare una missionaria cristiana pentacostale: per questo, sin dall'età di sei anni comincia a...
continua leggendo la:
Biografia di Jeanette Winterson su Biografieonline.it