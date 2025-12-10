Aforismi
Nella vita ciò che vale è la passione con cui fai le cose, il carattere che ci metti e soprattutto la costanza.

Breve biografia di Pierluigi Diaco

Pierluigi Diaco nasce il 23 giugno del 1977 a Roma. Sin da bambino milita nell'Azione Cattolica nella parrocchia di San Melchiade di Labaro, quartiere periferico a nord della Capitale. I primi impegni fin dagli anni '90 Nel 1992 fonda con Andrea Scrosati il Coordinamento Antimafia a Roma, e nello stesso periodo, mentre frequenta il...
Biografia di Pierluigi Diaco su Biografieonline.it

