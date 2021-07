Bradley Charles Cooper nasce il 5 gennaio del 1975 a Filadelfia, figlio di Gloria (di origini italiane) e di Charles, broker della Merrill Lynch. Diplomatosi nel 1993 alla Germantown Academy, si iscrive alla Georgetown University, dove, dopo avere imparato il francese (complice anche un periodo di sei mesi trascorso in Provenza), nel 1997 si laurea in letteratura inglese ottenendo anche la lode. In seguito, si trasferisce a New York, dove alla New School University frequenta l'Actors Studio Drama School, con la supervisione di...continua la lettura su Biografieonline.it