DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione di Curzio Malaparte
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Curzio Malaparte
Curzio Malaparte, il cui vero nome è Curt Erich Suckert, nasce il 9 giugno del 1898 a Prato, figlio di Erwin Suckert, un tintore della Sassonia, e della milanese Edda Perelli. Dopo la scuola dell'obbligo si iscrive al liceo classico "Cicognini" della sua città; in seguito, inizia a simpatizzare per gli anarchici, per poi condividere le...
continua leggendo la:
Biografia di Curzio Malaparte su Biografieonline.it