Frase di Margaret Fuller

Fu il tuo bacio, amore, a rendermi immortale.
Dryad Song

Breve biografia di Margaret Fuller

Sarah Margaret Fuller Ossoli nasce il 23 maggio del 1810 a Cambridgeport, una frazione della città di Cambridge nel Massachusetts, figlia di un importante politico e avvocato, Timothy Fuller. Cresciuta secondo la rigida educazione impartitale dal padre, caratterizzata dallo studio dei classici latini e greci, frequenta una scuola...
Biografia di Margaret Fuller su Biografieonline.it

