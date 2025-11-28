Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Meduse, cervello e speranza

Meduse, cervello e speranza
Il fatto che le meduse siano sopravvissute per 650 milioni di anni nonostante non abbiano un cervello, fornisce speranza a molte persone.
Anonimo

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail