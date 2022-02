L'opposto di solitudine [...] non è stare insieme. È stare in intimità.

Richard David Bach nasce il 23 giugno del 1936 negli Stati Uniti, a Oak Park, nell'Illinois. Dopo avere frequentato il Long Beach State College, si arruola nella United States Navy Reserve e poi nella New Jersey Air National Guard's 108th Fighter Wing come pilota di un F-84. In seguito si dedica a diversi lavori, scrivendo per Douglas Aircraft e collaborando con la rivista "Flying". Più tardi, si occupa di rodei volanti e acrobatici, prima di occuparsi di scrittura: molti dei suoi racconti hanno a che fare con il volo. Voli e... continua su Biografieonline.it