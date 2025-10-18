DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Alvar Aalto
L'architettura ha un'altra motivazione che, per così dire, è sempre in agguato dietro l'angolo: l'aspirazione a creare un paradiso. E' questo l'unico scopo delle nostre case. Se in noi non vi fosse sempre questo pensiero, tutte le nostre case diverrebbero rozze e banali e la vita... varrebbe davvero la pena d'essere vissuta?
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Alvar Aalto
Alvar Aalto, all'anagrafe Hugo Alvar Henrik Aalto, nato a Kuortane (Finlandia) il 3 febbraio 1898 e morto a Helsinki l'11 maggio 1976, è un architetto, designer e accademico finlandese, conosciuto come una delle figure più importanti nell'Architettura del XX secolo e ricordato, insieme ad altri importantissimi personaggi come Ludwig Mies...
continua leggendo la:
Biografia di Alvar Aalto su Biografieonline.it