Lo scrittore statunitense Nicholas Charles Sparks nasce il 31 dicembre del 1965 a Omaha, in Nebraska, figlio di Patrick Michael, un insegnante, e di Jill Emma Marie, una casalinga. Secondo di tre figli, cresce venendo educato con principi cattolici. Abituato a spostarsi fin da bambino a causa del lavoro del padre, a otto anni ha già vissuto nel Minnesota (a Watertown), in California (a Inglewood e a Playa Del Rey), e in Nebraska (a Grand Island). Nel 1974, anno in cui il padre viene assunto presso la California State University di... continua su Biografieonline.it