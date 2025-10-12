DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Sarah Felberbaum
Ho sempre scritto per me, come molti da piccola tenevo un diario. Poi un giorno ho messo insieme una storia e ho pensato di approfittare di quello che mi stava succedendo. Conducevo il programma "Top of the Pops" e in un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni dissi che avevo scritto un romanzo e che avrei voluto vederlo pubblicato. Un editore mi chiamò subito e il libro uscì. Ne ho tanti altri nel cassetto ed è frustrante lasciarli lì. Però in questo periodo sto lavorando molto e non riesco a metterci le mani. Purtroppo non sono in grado di fare contemporaneamente due cose così creative, mi viene l'ansia e poi vado in confusione. Non sono una perfezionista, ma tengo molto a quello che faccio e voglio farlo bene.
Breve biografia di Sarah Felberbaum
Sarah Felberbaum nasce il 20 marzo del 1980 a Londra, da padre newyorkese e madre inglese. Cresciuta in Italia, comincia a lavorare come modella dall'età di quindici anni, e in breve tempo è protagonista di numerose campagne pubblicitarie.
Dopo avere interpretato alcuni spot con Francesco Mandelli e Sergio Castellitto, appare nei...
