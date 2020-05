La musica è come la vita, si può fare in un solo modo: insieme.

Resta aggiornato e ricevi subito la frase della settimana Iscriviti alla NEWSLETTER

Breve biografia di Ezio Bosso

Ezio Bosso nasce il 13 settembre del 1971 a Torino. Si avvicina alla musica sin da piccolo, addirittura all'età di quattro anni, con il tramite di suo fratello, musicista, e di una sua prozia, che suona il piano. Dopo avere cominciato ad appena dodici anni a comporre musica, nel 1985 entra, a quattordici anni, nel gruppo degli Statuto, con i quali rimane per tre anni. Successivamente, sceglie di dedicarsi alla musica classica e di mettere da parte, quindi, la ska-mod revival. Ezio Bosso esordisce come solista in Francia ancora...continua la lettura su Biografieonline.it

