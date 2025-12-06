Aforismi
Citazione di Al Gore

La disperazione non serve a nulla quando la realtà offre ancora margini di speranza. La disperazione non è che una forma di negazione, che spinge all'inerzia. Non c'è tempo per disperarci.

Cit.

La Scelta

Breve biografia di Al Gore

Albert Gore Junior nasce a Washinghton D.C. il 31 marzo 1948, da Albert Gore Senior, senatore democratico e Paouline LaFon, la prima donna a laurearsi in giurisprudenza alla prestigiosa Università Vanderbilt. Nel 1965 il giovane Al si iscrive a Harvard e ottiene il Buchelor of Arts Degree nel 1969. In quegli anni si avvicina alla...
Biografia di Al Gore su Biografieonline.it

