Ernst Jünger nasce a Heidelberg (Germania) il giorno 29 marzo 1895. Cresciuto nella città di Hannover, studia Filosofia e Scienze naturali presso l'università di Lipsia, iniziando successivamente una carriera di entomologo. Partecipa come volontario alla Prima guerra mondiale: per il suo impegno nei combattimenti gli viene assegnata una Croce al merito, la più alta onorificenza prussiana. Junger pubblicherà poi l'autobiografia dal titolo "Nelle tempeste d'acciaio", in cui descriverà le esperienze belliche idealizzando la guerra... continua su Biografieonline.it