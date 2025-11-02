DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Paolo Salvati
Eroe! Perché nell'era Moderna è colui che compie uno straordinario atto di coraggio, che comporta il consapevole sacrificio di se stesso, all'unico scopo di proteggere il bene altrui o comune. Vivere di arte è già un atto di coraggio, si sacrifica tutto della propria vita, si tende a proteggere l'opera che esprime il messaggio intimo. L'opera compiuta è il dono che l'artista fa alla comunità mondiale attraverso la propria comunicazione personale, fruibile per tutti per il bene comune, troppo spesso mai ricompensata abbastanza e per tempo.
Breve biografia di Paolo Salvati
Maestro Paolo Salvati (Roma 22 febbraio del 1939 - Roma 24 giugno 2014), artista pittore espressionista, trasformista, ritrattista, miniaturista, restauratore, liutaio per chitarra classica da concerto.
Sensibilità creativa, da sempre maestro del disegno libero e del colore, studia, lavora da geometra in Italia e collabora con...
