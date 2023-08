L'umiltà è come una bilancia: più ci si abbassa da una parte, più ci si innalza dall'altra.

Giovanni Maria Battista Vianney, il cui vero nome è Jean-Marie Baptiste Vianney, nasce l'8 maggio del 1786 a Dardilly, figlio di Maria e di Matteo, quarto di sei figli. Caratterizzato da una personalità gioviale e allegra, ai limiti dell'impetuoso, sin da bambino si dimostra devoto alla Vergine Maria, anche grazie all'educazione impartitagli dalla madre: per questo ha l'abitudine di ritirarsi in preghiera presso una piccola statua in legno della Madonna. La giovinezza di Giovanni Maria Vianney Trascorrendo l'infanzia in una... continua su Biografieonline.it