Frasi di Pamela Prati Attrice e showgirl italiana Scarica il PDF con tutte le frasi di Pamela Prati Download PDF

Resta aggiornato e ricevi subito la frase della settimana Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo.

Commenta

Approfondisci

Breve biografia di Pamela Prati

Pamela Prati nasce come Paola Pireddu il 26 novembre del 1958 a Ozieri (Sassari), figlia di donna Salvatora Pireddu, vedova di guerra, abbandonata dal compagno e costretta ad allevare i figli da sola. Priva di padre, Pamela dai due ai dieci anni cresce a Tempio Pausania, in un collegio di suore. In seguito, si trasferisce a Roma appena diciottenne, trovando ospitalità in casa della sorella maggiore. Comincia a lavorare come commessa in un grande negozio di abbigliamento. Notata da un fotografo, intraprende la carriera di modella,...continua la lettura su Biografieonline.it

Altri autori di aforismi