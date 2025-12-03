DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Stefano Bettarini
Non sono contento che [Simona Ventura] sia stata eliminata [dall'Isola dei Famosi], perché non godo delle sventure degli altri, ma proprio perché c'è stato un sentimento tra noi, mi ha dato fastidio che venisse mostrata mentre piangeva o mentre lottava nel fango. Mi auguro che Simona dopo questa esperienza scenda dal piedistallo e agisca per il bene dei nostri figli. Potrei tornare a volerle bene sei lei tornasse ad essere quella che ho conosciuto io, che poi è quella amata da tutti e dal pubblico.
Breve biografia di Stefano Bettarini
Stefano Bettarini nasce il 6 febbraio del 1972 a Forlì, in Emilia-Romagna, ma cresce in Toscana. Dedicatosi al calcio sin da bambino, indossa la maglia dello Staggia Senese prima di essere selezionato per entrare a far parte del settore giovanile dell'F.C. Inter. Nella stagione 1991/1992 debutta in Serie C1 con il Baracca Lugo, mentre...
