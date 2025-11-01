Aforismi
Frase di Isabel Allende

Tutti abbiamo dentro un'insospettata riserva di forza che emerge quando la vita ci mette alla prova.

[Attribuita]

Breve biografia di Isabel Allende

Isabel Allende nasce il giorno 2 agosto del 1942 a Lima (Perù). La famiglia si trova in questo periodo a Lima, in Perù, per motivi di lavoro. La madre, Francisca Llona Barros, divorzia dal padre, Tomás Allende, quando la scrittrice ha solo tre anni: Isabel non conoscerà mai suo padre, che dopo la dissoluzione del matrimonio sparirà nel...
Biografia di Isabel Allende su Biografieonline.it

