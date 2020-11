[...] Costruire un mondo in cui i diritti di tutti i bambini siano pienamente garantiti.

L'UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia) è la principale organizzazione mondiale per la tutela dei diritti e delle condizioni di vita dell'infanzia e dell'adolescenza. "United Nations Children's Emergency Fund", dal 1953 muta il nome in "United Nations Children's Fund"; è un'agenzia delle Nazioni Unite fondata per aiutare i bambini vittime della Seconda Guerra Mondiale. La fondazione risale al giorno 11 dicembre 1946 su decisione dell'Assemblea Generale dell'ONU. L'UNICEF opera attualmente in oltre 150 Paesi in via di...continua la lettura su Biografieonline.it