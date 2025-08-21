DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Federico II di Svevia
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Imperatore Federico II di Svevia
Federico II di Svevia, re di Sicilia, fu colto edificatore, protettore delle arti e grande rinnovatore per i suoi sostenitori, ma anche temibile nemico della cristianità, per i pontefici che lo avversarono. Fu un personaggio affascinante, dal grande spessore politico e culturale, che seppe dare vigore e orgoglio alle genti del Meridione...
continua leggendo la:
Biografia di Imperatore Federico II di Svevia su Biografieonline.it
