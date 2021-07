Heather Parisi nasce a Hollywood, in California, il 27 gennaio 1960. I suoi nonni materni sono originari di Terravecchia, in provincia di Cosenza, in Calabria, un paese che sembra un gioiello incastonato sulla montagna e di cui Heather è cittadina onoraria. Heather ha una sorella minore alla quale è molto legata: Tiffany. Nel 1978 durante una sua vacanza in Italia, prima in Sardegna e poi a Roma, viene scoperta dal coreografo Franco Miseria che la nota in una famosa discoteca romana. Miseria presenta Heather Parisi a Pippo Baudo,...continua la lettura su Biografieonline.it