Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Frase di George Michael

Non mi dà gioia guardare me stesso, mentre, in realtà, mi piace molto ascoltare la mia musica.

Breve biografia di George Michael

Nasce Georgios Kyriacos Panayiotou il 25 giugno 1963 a Bushey (Inghilterra). Il padre, ristoratore, è di origine greco-cipriote. È il 1975 quando nel quartiere di North London, alla "Bushey Meads Comprehensive School" conosce Andrew Ridgely. Quattro anni più tardi (5 novembre 1979) insieme a Paul Ridgely, fratello di Andrew, David...
continua leggendo la:
Biografia di George Michael su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail