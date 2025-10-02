Non mi dà gioia guardare me stesso, mentre, in realtà, mi piace molto ascoltare la mia musica.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di George Michael
Breve biografia di George Michael
Nasce Georgios Kyriacos Panayiotou il 25 giugno 1963 a Bushey (Inghilterra). Il padre, ristoratore, è di origine greco-cipriote.
È il 1975 quando nel quartiere di North London, alla "Bushey Meads Comprehensive School" conosce Andrew Ridgely.
Quattro anni più tardi (5 novembre 1979) insieme a Paul Ridgely, fratello di Andrew, David...
