Aforismi
Frase di James Earl Jones

Una delle cose più dure nella vita è avere parole nel tuo cuore che non puoi pronunciare.

Breve biografia di James Earl Jones

James Earl Jones nasce il 17 gennaio del 1931 ad Arkabutla, nel Mississippi, figlio dell'attore Robert Earl Jones e di Ruth, un'insegnante. Cresciuto dai nonni materni, James trascorre l'infanzia in una fattoria di Jackson, in Michigan, ma da bambino si rivela molto timido anche a causa del problema della balbuzie. Riesce a superare...
