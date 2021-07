Devi sempre sforzarti di essere il migliore e mai credere di esserlo.

Juan Manuel Fangio nasce il 24 giugno del 1911 a Balcarce, in Argentina, figlio di una famiglia di emigrati italiani: la madre, Erminia Derano, è di Tornareccio, mentre il padre, Loreto, è originario di Castiglion Messer Marino, località in provincia di Chieti. Lasciata la scuola dopo la sesta elementare, il giovane Fangio decide di lavorare come apprendista per una bottega che si occupa di lavorazioni meccaniche (invece di seguire la strada del padre, muratore): proprio qui inizia a coltivare il suo sogno segreto, quello di correre...continua la lettura su Biografieonline.it