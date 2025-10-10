Mi sento diffuso in un bacio che mi consuma e mi calma.

Il giorno 8 febbraio 1888 nasce ad Alessandria d'Egitto il grande poeta Giuseppe Ungaretti, da Antonio Ungaretti e Maria Lunardini entrambi lucchesi. Nella città natale trascorre l'infanzia e i primi anni della giovinezza. La famiglia si era infatti trasferita in Africa per ragioni di lavoro. Il padre, però, che lavorava come operaio...

continua leggendo la:

Biografia di Giuseppe Ungaretti su Biografieonline.it