Mi sento diffuso in un bacio che mi consuma e mi calma.

Citazione di Giuseppe Ungaretti
Breve biografia di Giuseppe Ungaretti
Il giorno 8 febbraio 1888 nasce ad Alessandria d'Egitto il grande poeta Giuseppe Ungaretti, da Antonio Ungaretti e Maria Lunardini entrambi lucchesi.
Nella città natale trascorre l'infanzia e i primi anni della giovinezza. La famiglia si era infatti trasferita in Africa per ragioni di lavoro. Il padre, però, che lavorava come operaio...
