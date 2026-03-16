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Frase di Ole Kirk Kristiansen
Solo il meglio è buono abbastanza.
[Only the best is good enough]
Breve biografia di Ole Kirk Kristiansen
Ole Kirk Kristiansen è il nome dell'inventore danese a cui si deve la nascita dei celeberrimi mattoncini Lego. Nasce il 7 aprile del 1891 a Sonder Omme, in Danimarca, tredicesimo figlio di una famiglia di agricoltori poveri originaria dello Jutland, nella parte occidentale del Paese. Diventato falegname, nel 1916 decide di aprire nella...
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