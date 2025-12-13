Aforismi
La guerra insomma era tutto quello che non si capiva.

Viaggio al termine della notte

Breve biografia di Louis-Ferdinand Céline

Louis-Ferdinand Céline, il cui vero nome è Louis Ferdinand Auguste Destouches, nasce il 27 maggio del 1894 a Courbevoie, a poca distanza da Parigi. È figlio di Fernando, impiegato in una compagnia assicurativa, e di Marguerite, proprietaria di un negozio di merletti e porcellane. Fu scrittore, saggista e medico francese: scelse il nome...
Biografia di Louis-Ferdinand Céline su Biografieonline.it

