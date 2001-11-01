Piero Fassino è un noto politico italiano nato ad Avigliana, un comune in provincia di Torino, il 7 ottobre del 1949. I primi anni della sua vita sono fin da subito segnati dalla vicinanza nei confronti della politica. Il padre, infatti, ha preso parte e condotto la 41° Brigata Garibaldi, contro il fascismo, ed è morto per mano di questi...

continua leggendo la:

Biografia di Piero Fassino su Biografieonline.it