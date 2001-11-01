DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Piero Fassino
Io sono nato a Torino e sono sabaudo. Sono alto e magro e ho questa immagine un po' austera, un po' calvinista, tipica di chi è nato, vissuto e cresciuto in una città che è forgiata dalla cultura e dall'etica del lavoro. Una città fatta di understatment, dove nessuno deve mai superare un certo limite perché sennò viene considerato stravagante.
[Da un'intervista su Sette, 1 novembre 2001]
Piero Fassino è un noto politico italiano nato ad Avigliana, un comune in provincia di Torino, il 7 ottobre del 1949. I primi anni della sua vita sono fin da subito segnati dalla vicinanza nei confronti della politica. Il padre, infatti, ha preso parte e condotto la 41° Brigata Garibaldi, contro il fascismo, ed è morto per mano di questi...
