Spesso la cattiveria è il frutto dell'ignoranza.

Menotti Lerro nasce ad Omignano, in provincia di Salerno il 22 febbraio 1980. Dopo essersi diplomato, decide di seguire la sempre più crescente pulsione letteraria e si iscrive al corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere, presso l'Università degli Studi di Salerno. Si laurea a pieni voti nel 2004, con una tesi sulla poesia di Eugenio Montale e Thomas Stearns Eliot e, dopo essersi iscritto all'albo nazionale dei giornalisti pubblicisti, lavora per la redazione "Narrativa Italiana e Straniera" della casa editrice Mondadori a...