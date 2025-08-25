DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Raz Degan
Ho avuto la fortuna di essere nato molto prima dell'Intifada, e di essere cresciuto in un kibbutz di sinistra. Non c'era odio nei confronti degli arabi. Immagina di stare in un campeggio: nessuno chiudeva la porta di casa, tutto era in comune. Ogni donna era come una mamma. Potevi entrare in casa di chiunque, giocare dove ti pareva. Non eri mai solo, non avevi paura.
Breve biografia di Raz Degan
Raz Degan nasce il 25 agosto del 1968 a Sde Nehemia, un kibbutz in Israele. Dopo il servizio militare, all'età di ventuno anni inizia a lavorare come modello. Viaggia in tutto il mondo, dalla Thailandia alla Francia, dall'Australia agli Stati Uniti, fino ad arrivare in Italia.
