Frase di Raz Degan
Credevo che usando la mia popolarità avrei potuto trattare temi importanti, molto più grandi di me. Ma i media sono controllati, pieni di stronzate. Viviamo in una dittatura: controllano quanti soldi puoi prendere in banca, dove puoi viaggiare. Poi ti danno un telecomando per farti credere che sei libero solo perché puoi scegliere quale canale guardare.
[Nel 2015]
Breve biografia di Raz Degan
Raz Degan nasce il 25 agosto del 1968 a Sde Nehemia, un kibbutz in Israele. Dopo il servizio militare, all'età di ventuno anni inizia a lavorare come modello. Viaggia in tutto il mondo, dalla Thailandia alla Francia, dall'Australia agli Stati Uniti, fino ad arrivare in Italia.
