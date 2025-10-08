Aforismi
Vladimir Putin

Probabilmente non sono un buon cristiano. A chi ti percuote sulla guancia, occorre porgere l'altra, ma a questo non sono ancora moralmente pronto. Se ci percuotono, dobbiamo rispondere, altrimenti continueranno a farlo.

[Nel 2012]

Vladimir Putin

Vladimir Putin è un politico russo, ex militare ed ex funzionario dei servizi segreti (KGB). Presidente della Federazione Russa, è ai vertici del potere politico dal 1999. Nasce il 7 ottobre 1952 a Leningrado - l'attuale San Pietroburgo. Zar di ghiaccio Quando salì al potere, nei primi anni 2000, ci chiedemmo se potesse essere...
continua leggendo la:
Biografia di Vladimir Putin su Biografieonline.it

