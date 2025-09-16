Aforismi
La differenza tra mi piaci e ti amo

Qual è la differenza tra “mi piaci” e “ti amo” ? Quando ti piace un fiore, è sufficiente coglierlo. Quando ami un fiore, lo annaffi ogni giorno.
Anonimo

