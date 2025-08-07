Poiché tutto è un riflesso della nostra mente, tutto può essere cambiato dalla nostra mente.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Buddha
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Buddha
Quando si nomina Buddha come personaggio storico e religioso in realtà si fa riferimento a Siddartha Gautama, noto anche come Siddartha, o Gautama Buddha, o Buddha storico. Fondatore del Buddhismo, Siddartha nasce nel 566 avanti Cristo a Lumbini, nel Nepal meridionale, da una famiglia ricca e potente discendente da una stirpe guerriera...
continua leggendo la:
Biografia di Buddha su Biografieonline.it