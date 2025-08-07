Aforismi
Frase di Buddha

Poiché tutto è un riflesso della nostra mente, tutto può essere cambiato dalla nostra mente.

Breve biografia di Buddha

Quando si nomina Buddha come personaggio storico e religioso in realtà si fa riferimento a Siddartha Gautama, noto anche come Siddartha, o Gautama Buddha, o Buddha storico. Fondatore del Buddhismo, Siddartha nasce nel 566 avanti Cristo a Lumbini, nel Nepal meridionale, da una famiglia ricca e potente discendente da una stirpe guerriera...
continua leggendo la:
Biografia di Buddha su Biografieonline.it

