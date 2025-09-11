Aforismi
Marine Le Pen propone di ricreare la conflittualità in Europa. Se davanti agli estremismi il partito della ragione si arrende e cede alla tirannia dell'impazienza, allora saremo tutti morti.

[Marzo 2017]

Breve biografia di Emmanuel Macron

Emmanuel Macron nasce il 21 dicembre del 1977 ad Amiens, in Francia. Dopo essersi iscritto all'Università di Parigi-Nanterre, frequenta l'Istituto di studi politici di Parigi per poi formarsi all'Ecole nationale d'administration. Successivamente, nel 2004, conclusi gli studi entra nel corpo dell'Inspection générale des Finances (il corpo...
