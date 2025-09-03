DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Emilio Fede
[Su Roberto Saviano] C'è stato un comunicato, una solidarietà espressa da parte del sindacato dei giornalisti... va bene, lo condividiamo perfettamente, ma insomma, mi pare che... è meglio andare avanti [...] Non è che ce l'ho con Saviano, dico soltanto che Saviano si propone molto, insomma, no? Cioè c'è un film, il libro, un libro che si vende, i diritti del film che portano a casa anche tanti bei soldini... insomma, va bene... insomma, è scortato; che poi lui racconti come si vive da scortato, io potrei raccontarglielo meglio perché vivo da scortato da più tempo ma non vado raccontando il perché sono scortato.
[dal Tg4 delle ore 18:55, 9 settembre 2008]
Breve biografia di Emilio Fede
Chiacchierato e criticato giornalista televisivo, Emilio Fede mescolava grinta e caparbietà a uno stile tutto personale nella conduzione dei notiziari. C'è chi lo stimava e apriva fan club, chi lo denigrava e lo accusava di essere un ruffiano, di fare disinformazione e non informazione. Emilio Fede è stato un volto noto dei nostri...
