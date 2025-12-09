DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione di Andrea Delogu
Noi avevamo un dio, lo potevi vedere, toccare. Era il padre di tutti. Nel libro l'ho chiamato Riccardo. Ci imponeva regole rigide, ma per me era una cosa normale. C'erano anche punizioni pesanti. L'ho capito solo in seguito. Quando siamo andati via avevo dieci anni e sono tornata a rivedere quei luoghi solo molti anni dopo.
Breve biografia di Andrea Delogu
Andrea Delogu nasce il 23 maggio del 1982 a Cesena. Trascorre gli anni della propria infanzia nella comunità di San Patrignano, dove i suoi genitori si sono conosciuti.
