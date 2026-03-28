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Frase di Timothy Dalton
Mi sono sentito molto lusingato che qualcuno abbia pensato a me [per il ruolo di James Bond], ma io ero nei miei vent'anni. Eh, cerchiamo di essere seri... Prendere il posto di Sean Connery?! Non ero certo un bambino allora, ma un ragazzino sì. E non si può prendere il posto di Sean Connery, ed essere a quell'età alla sua altezza. Non dopo "Dr.No", "Dalla Russia con amore", "Goldfinger": i tre film di Bond più grandi di sempre! Così declinai l'offerta.
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Breve biografia di Timothy Dalton
Timothy Peter Dalton nasce il 21 marzo del 1946 in Galles, a Volwyn Bay, figlio di un capitano dello Special Operations Executive durante la Seconda Guerra Mondiale. Trasferitosi in Inghilterra quando ancora non ha compiuto quattro anni insieme con il resto della famiglia, si stabilisce nel Derbyshire, a Belper, dove frequenta la Herbert...
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