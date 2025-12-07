Aforismi
Frase di William Blake

Se si pulissero le porte della percezione, ogni cosa apparirebbe all'uomo come essa veramente è, infinita.
Il matrimonio del cielo e dell'inferno - Memorabile apparizione

Breve biografia di William Blake

William Blake, poeta, pittore, artista incisore di grandissimo talento, è l'ideatore di una tecnica innovativa per la realizzazione di opere di sorprendente forza di immaginazione, per le quali è ricordata la sua grande capacità di trasferire nel mondo reale le sue visioni spirituali. William Blake nasce il 28 novembre 1757 a Londra,...
Biografia di William Blake

