Daniel Edward Aykroyd nasce il giorno 1 luglio 1952 ad Ottawa, in Canada. Di famiglia cattolica, entra in seminario e ne viene espulso; si iscrive all'Università di Carleton, ad Ottawa, dove studia psicologia, scienze politiche e criminologia. Comincia a costruirsi una carriera lavorando come cabarettista nei nightclub arrivando in breve a partecipare ad alcuni programmi della televisione canadese. A Toronto, Dan Aykroyd conosce l'attore americano John Belushi con il quale instaura una bella amicizia: dal 1975 al 1979 i due saranno... continua su Biografieonline.it