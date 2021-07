Per me il mondo non è fatto di gay e di etero, ma di creature.

Raffaella Roberta Pelloni nasce a Bologna il 18 giugno 1943; attrice, showgirl e conduttrice televisiva era nota anche a livello internazionale come Raffaella Carrà per le sue canzoni, tradotte in lingua spagnola e distribuite nei paesi latinoamericani. Trascorre la sua infanzia a Bellaria-Igea Marina, vicino Rimini. A soli otto anni si trasferisce nella capitale per seguire Jia Ruskaia, fondatrice dell'"Accademia Nazionale di Danza di Roma". Precoce nelle arti, debutta prestissimo nel film "Tormento del Passato" (interpreta...continua la lettura su Biografieonline.it