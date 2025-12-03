DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Sienna Miller
La sera non esco più e vado a dormire presto. Mia figlia Marlowe è diventata la priorità assoluta. Mi sento più stanca, ma anche più rilassata. Quando sono sul set, una parte di me è costantemente rivolta alla bambina, che ha ormai due anni e mezzo. Sono le sfide di una madre che lavora. Io mi considero molto fortunata e non mi lamento.
[Da un'intervista a Grazia, Dicembre 2014]
Breve biografia di Sienna Miller
Sienna Rose Miller nasce il 28 dicembre del 1981 a New York, figlia di genitori hippie. Il padre Ed Miller è un bancario, mentre la madre Jo, di origini sudafricane, dirige il Lee Strasberg Institute, una scuola d'arte drammatica.
Pur avendo passato il primo periodo della propria vita negli Stati Uniti, Sienna trascorre la maggior...
