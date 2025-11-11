DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione di Elias Canetti
Vorrei che la Bibbia agisse su di me a prescindere dalla mia ascendenza ebraica, quasi fosse qualcosa di estraneo e appena scoperto, riportato in superficie per una fortunata coincidenza. Sono sempre più convinto che mi aiuterebbe nel giungere alle conclusioni più ardite, come se mai nessuno l'avesse ancora letta.
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Elias Canetti
Elias Canetti nasce il 25 luglio 1905 a Ruscuk, in Bulgaria, da una famiglia sefardita che parla lo spagnolo del XV secolo. Dopo la morte del padre, insieme ai due fratelli, segue la madre in diverse città d'Europa: Zurigo, Francoforte, Vienna.
Nel 1938, dopo l'Anschluss, emigra a Londra rimanendovi fino al 1971 quando decide di tornare...
continua leggendo la:
Biografia di Elias Canetti su Biografieonline.it