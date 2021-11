[Da un'improvvisazione dell'opera teatrale Catherine was great]



[La frase «Is that a gun in your pocket, or are you just glad to see me?» («Hai una pistola in tasca o sei semplicemente felice di vedermi?») viene spesso indicata erroneamente come una battuta di Mae West nel film Lady Lou - La donna fatale del 1933. Tuttavia Fred R. Shapiro nel suo libro "The Yale Book of Quotations" asserisce che tale battuta non è presente né in questo né in altri film della West realizzati prima del 1967. Nella pagina delle citazioni del libro "The Wit and Wisdom of Mae West" del 1967 alla West viene attribuita la frase «Is that a gun...» ma non viene indicata alcuna fonte a sostegno. Solo nel film Sextette del 1978 Mae West pronuncia inequivocabilmente la famosa battuta. La frase ha avuto fortuna nel corso degli anni ed è stata anche riportata in diverse varianti. Ad esempio nel film Chi ha incastrato Roger Rabbit del 1988 è presente la battuta: «hai un coniglio in tasca o sei contento di vedermi?».]