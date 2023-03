Non odi tutto questo? I silenzi che mettono a disagio... Perché sentiamo la necessità di chiacchierare di puttanate per sentirci più a nostro agio? [...] È solo allora che sai di aver trovato qualcuno davvero speciale: quando puoi chiudere quella ca**o di bocca per un momento e condividere il silenzio in santa pace.

‐ Mia ‐

Pulp Fiction