Facciamo le valigie e scappiamo in uno di quei posti

Facciamo le valigie e scappiamo in uno di quei posti dove il giorno stai al sole e la sera ti ubriachi e fai l'amore.
[Per Elisa]

Anonimo

