Citazione da una canzone di Lo Stato Sociale
Fidati delle cose chiare, non delle cose ovvie
Di quelle luminose, non di quelle illuminate
Di chi capisce poco e non ha visto tutto
Scoprire è meglio che capire, capire è meglio che spiegare
Fidati di chi non si vergogna di cantare come gli viene
E non delle canzoni
Di chi ha messo la testa a posto ma non ricorda dove
Di chi balla per la strada, soprattutto quando piove
Lo Stato Sociale