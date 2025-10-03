DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Stefano De Martino
Io e Belen non andavamo tanto d'accordo. Siamo state due persone abituate a darsi tanto amore e abbiamo vissuto dei periodi molto travolgenti, abbiamo fatto subito un figlio, ci siamo sposati, perché siamo stati travolti da un sentimento fortissimo. Quando due persone così non trovano più la stessa complicità, il periodo diventa cupo e vedersi in quel modo era diventato triste per entrambi.
[vanityfair.it, 5 novembre 2016]
[vanityfair.it, 5 novembre 2016]
Breve biografia di Stefano De Martino
Stefano De Martino nasce il 3 ottobre del 1989 a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Grazie alla passione ereditata dal padre, muove i primi passi nel settore della danza all'età di dieci anni. Con il passare del tempo conquista numerosi premi e concorsi. Nel 2007 riesce ad aggiudicarsi una borsa di studio a New York, presso il...
continua leggendo la:
Biografia di Stefano De Martino su Biografieonline.it