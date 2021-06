Antonio Ricci nasce il 26 giugno del 1950 ad Albenga, in Liguria. Laureatosi in Storia dell'Arte con una tesi riguardante la difesa dei beni culturali, presta servizio di leva nel 1975 presso l'Aeronautica Militare. Quindi, sposatosi con Silvia Arnaud, si avvicina alla scrittura comica: a soli ventinove anni è tra gli autori di "Fantastico", il programma del sabato sera di Raiuno in cui collabora con Beppe Grillo. Sempre con il comico genovese, scrive e realizza nel 1980 "Te la do io l'America", e nel 1984 "Te lo do io il Brasile":...continua la lettura su Biografieonline.it